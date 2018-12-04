«Другая позиция». Эксперт о перспективах транзита газа через Украину

Транзит российского газа через Украину может продолжаться и после запуска «Северного потока-2», но это зависит от Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

На просьбу журналистов прокомментировать заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости продолжать транзит через Украину, Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу.

"Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию «Северного потока-2» не идет. Собственно, этот транзит — он будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", — отметил представитель Кремля.

Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий, однако она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Владимир Путин по итогам встречи с Ангелой Меркель в мае еще раз отметил, что транзит продолжится при экономической целесообразности.

"Газпроме" также многократно говорили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат политических наук, историк Анна Арямова высказала мнение, что Киев будет действовать в ущерб интересам собственного народа.

"Киев на сотрудничество не настроен, (президент Украины Петр) Порошенко настроен на то, чтобы разорвать всяческие связи с Россией. Это касается и экономического сотрудничества, и социального, и гуманитарного. Если Киев в ущерб своему бюджету покупает в Европе тот же самый российский газ только дороже, то вряд ли от него последуют здравые решения по поводу транзита. Конечно, транзит очень выгоден Украине, потому что она получает за это существенные суммы, это весомая часть украинского бюджета. Но если бы интересы собственного народа интересовали Порошенко… Киев не настроен на сотрудничество с Россией, потому что единственная политическая платформа, идеология современной украинской власти — антироссийская. Поэтому даже те формы сотрудничества, которые в первую очередь полезны Украине, не будут осуществляться — Киев стоит на других позициях", — сказала Анна Арямова.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря из России до Германии. Его прокладывают рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.