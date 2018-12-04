Уже не приговор? Лекарство от ВИЧ может появиться в ближайшие 10 лет

По данным ВОЗ, Россия — безусловный лидер по темпам распространения ВИЧ в Европе. Исследователи уверяют, что из 160 тысяч новых носителей вируса — 104 тысячи приходится на нашу страну. Эксперты рассказали, можно ли полностью избавиться от вируса иммунодефицита человека, и кто находится в группе риска.

Мужчин — больше

Сегодня только в Петербурге проживает около 43 тысяч людей с диагнозом ВИЧ. Из них 36 тысяч — состоит на учёте, лечение получают около 20 тысяч человек. Среди больных примерно 55% — мужчины.

По данным регионального Роспотребнадзора, если 10-20 лет назад вирус чаще всего передавался через шприц, то сейчас в 70% случаев это половые контакты. Причём среди вновь выявляемых пациентов треть приходится на иногородних и иностранных граждан. И ими тоже надо заниматься, чтобы предотвращать распространение вируса. Неслучайно в этом году центр СПИД Санкт-Петербурга стал брать на диспансерное наблюдение и лечение всех жителей РФ, вне зависимости от регистрации. Такого нет даже в Москве

К слову, статистика доказывает, что общество в целом стало более доброжелательно относиться ВИЧ-положительным людям. По данным ВЦИОМ, 50% россиян не видят ничего страшного в том, рядом работать с коллегой с таким диагнозом. 10 лет назад таких было — лишь 30%.

Жизнь с ВИЧ Елене М. 53 года, у неё двое взрослых детей и уже внуки, она занимает высокую должность на крупном предприятии. Она и представить не могла, что станет инфицированной.

«У меня были отношения с мужчиной. Они закончились, а через какое-то время я узнала, что у меня ВИЧ. Была в шоке, ведь считала, что это болезнь наркоманов или антисоциальных граждан, — говорит женщина. — В моей голове была картинка, что я под капельницами, ем горстями таблетки, худею и через пару месяцев — финал. Не поверила, что надо принимать всего две, а потом и одну таблетку. Оказалось, ВИЧ — больше не приговор! Я познакомилась с людьми, которым 20-30 лет назад поставили диагноз, а они активны, веселы и выглядят моложе и здоровее меня».

Женщина сильно переживала, как рассказать детям о диагнозе. Но всё прошло спокойно. Как выяснилось, среди их знакомых уже были люди с ВИЧ.

Марина Б. узнала о своём диагнозе через год после свадьбы. Супруг отказывался сдавать анализы, игнорировал все разговоры на эту тему, а затем подал на развод.

«Конечно, было непросто, но сейчас у меня есть муж, который принял и меня, и мой статус. У нас растёт абсолютно здоровая дочь, — говорит петербурженка. — Я общаюсь с другими девушками, которые только узнали о том, что у них ВИЧ. У многих схожие истории — заразились от мужа, любимого человека. Поначалу все растеряны, в панике или сильно подавлены. Объясняю им, положительный статус — это совершенно точно не конец их жизни. Главное, принимать терапию и заботиться о здоровье. Мой пример — лучшее доказательство, что можно быть счастливой и любимой, иметь хорошую работу и здорового ребёнка».

По словам специалистов, консультантов и врачей, чаще всего люди не знают, что делать, когда сталкиваются с диагнозом. Большинству нужен понятный алгоритм действий — как встать на учёт, рассказать партнёру о своей ВИЧ-инфекции, построить долгие качественные отношения с лечащим врачом, сменить терапию или медучреждение, переехать в другой город и т.д. Но есть и более глубокие проблемы. Например, женщины не могут принимать терапию из-за своих партнёров-абьюзеров.

«Мы видим много ВИЧ-диссидентов мужчин, которые влияют на женщин, — рассказывает равный консультант ассоциации «Е. В. А.» Марина Годлевская. — Особенно в тех семьях, где есть насилие по отношению к ним, где они экономически и эмоционально зависят от партнёра. Такие мужчины не разрешает свои партнёршам посещать доктора, сдавать анализы, пить таблетки. Многие женщины это делает в тайне, либо прекращают терапию себе и своим детям. При этом в такой деструктивной ситуации оказываются женщины совершенно разного социального положения. И очевидно, что самостоятельно они не могут справиться с этим насилием, поэтому им нужна помощь от общества».

Когда ждать лекарства?

Хотя тенденции — позитивные, есть ещё немало проблем. Одни дюди всё ещё мало осведомлены, как передается ВИЧ-инфекция. Другие верят, что их это никогда не коснётся. Третьи — просто не уделяют предохранению должного внимания и надеются «на авось».

«Есть очень эффективная постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Это использование препаратов, направленных на устранение вируса после того, как произошла ситуация с высоким риском заражения. Но она действует только первые 72 часа, пока вирус не успевает встроится в клетки, — рассказывает главный врач Центра СПИД Санкт-Петербург Денис Гусев . — К нам же люди приходят через две недели или даже спустя месяц, когда время уже упущено. Важно сразу обращаться в Центр СПИДА, поговорить с эпидемиологами, получить направление на покупку препаратов. Они пьются всего месяц, и человек остаётся здоровым в отношении ВИЧ-инфекции».

Специалист уточняет, что от других заболеваний, передающихся половым путём, эта профилактика не поможет. Не стоит воспринимать её как панацею от всех вирусов или аналог презервативу.

«Пока препаратов, которые бы полностью излечивали ВИЧ — нет, — напоминает Денис Александрович. — Зато появляются новые более эффективные препараты для терапии. Фармакологический рынок движется в сторону инъекции пролонгированного действия. Уже сейчас люди принимают одну таблетку в день, а скоро будут просто ставить один укол раз в два-три месяца. Сейчас заканчиваются клинические исследования. По некоторым данным, уже через год эти препараты появятся на Западе. А через два-три года можно ожидать их у нас».

Эксперт полагает, что в течение 10 лет лекарство всё-таки будет найдено. Ведь ещё недавно гепатит В считался неизлечимым, а сейчас уже появились препараты, которые могут полностью избавить человека от этого вируса. Это даёт надежду, что скоро человечество сможет побороть и вирус иммунодефицита.