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Россия не будет вводить ограничения на въезд украинцев от 16 до 60 лет 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия не будет вводить в качестве ответной меры ограничения на въезд в РФ граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, заявил сенатор Франц Клинцевич.
Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По словам сенатор, в России принципиально разделяют украинскую власть и украинский народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".
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Франц Клинцевич , Петр Порошенко , Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина
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