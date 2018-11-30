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Российский форвард «Вашингтона» вышел на лед после сотрясения мозга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Центральный нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов тренировался с командой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз", сообщает "Советский спорт".
По информации на официальном сайте НХЛ, форвард принял участие в подготовке, так как восстановился после сотрясения мозга, которое получил 14 ноября в игре против "Виннипег Джетс".
Российский хоккеист пропустил две недели.
Источник утверждает, что врачи клуба еще не разрешили Кузнецову выходить на лед во встречах. Тренер "Вашингтона" Тодд Рирден также заявил, что участие россиянина в матче с "Девилз" пока под вопросом.
Ранее "Чикаго Блэкхоукс" проиграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Евгений Кузнецов , Советский спорт , Другое
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