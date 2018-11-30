Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра

КЕМЕРОВО , 30 ноября. / ТАСС /. Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск . Об этом ТАСС сообщили в справочной кемеровского аэропорта. "Из-за сильного ветра в Кемерове два самолета из Москвы приземлились в новосибирском [аэропорту] Толмачево", — сказала собеседница агентства. По ее словам, из Новосибирска самолет "Аэрофлота" вылетит в Кемерово в 10:10 (06:10 мск), S7 — в 12:00 (08:00 мск). Соответственно, задерживаются вылеты в обратном направлении В справочной уточнили, что самолет авиакомпании «Победа» , также выполнявший утренний рейс Москва — Кемерово, прибыл и вылетел по расписанию.