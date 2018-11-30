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Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщили в справочной кемеровского аэропорта.
"Из-за сильного ветра в Кемерове два самолета из Москвы приземлились в новосибирском [аэропорту] Толмачево", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, из Новосибирска самолет "Аэрофлота" вылетит в Кемерово в 10:10 (06:10 мск), S7 — в 12:00 (08:00 мск). Соответственно, задерживаются вылеты в обратном направлении
В справочной уточнили, что самолет авиакомпании «Победа», также выполнявший утренний рейс Москва — Кемерово, прибыл и вылетел по расписанию.
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Авиакомпания "Победа" , АК S7 , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Другое , Катастрофы , Погода , Происшествия , Кемерово , Москва , Новосибирск
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