Открыта разворотная эстакада между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами

Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде-связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в районе Большой Академической улицы. Эстакада была построена менее чем за 10 месяцев. По словам мэра, эстакаду построили в рекордно короткие сроки.

Помимо самой эстакады построено 2,9 километра дорог, в том числе:

основной ход СВХ по Валаамской улице — три полосы движения в каждом направлении; левоповоротный съезд с эстакады на основной ход СВХ; правоповоротный съезд с эстакады на боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги; съезд с Большой Академической улицы на СВХ (боковой проезд вдоль территории Тимирязевской академии); левоповоротный съезд с бокового проезда вдоль территории Тимирязевской академии на эстакаду; правоповоротный съезд с основного хода СВХ на эстакаду; подходы эстакады; переходно-скоростная полоса на Большой Академической улице.

Также была благоустроена прилегающая территория, включая 15 тысяч квадратных метров газонов, высадку 150 деревьев и 410 кустарников. В апреле-мае 2019 года поятроят съезд с третьего Нижнелихоборского проезда на СВХ (Валаамскую улицу). Длина съезда составит 472 метра, также будет построен надземный пешеходный переход через Большую Академическую улицу в районе дома №77, корпус 1.

Строительство разворотной эстакады позволило обеспечить удобную связку между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Благодаря эстакаде улучшится дорожная ситуация в северных районах Москвы.

Всего с 2011 по 2023 год в Москве планируется построить 1,3 тысячи километров новых дорог, из которых за последние 8 лет уже построено 820 километров, что равняется длине дороги до Нижнего Новгорода и обратно.