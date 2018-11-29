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Администрация США обсуждает варианты ответных мер на ситуацию в Черном море 

BFM.RU + ещё 1 49 минут назад
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможные варианты ответных мер на ситуацию вокруг Керченского пролива. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в опубликованном в среду интервью, передает ТАСС.
«Отвечающие за национальную безопасность должностные лица из различных управлений [вашингтонской администрации] встретились во вторник, чтобы обсудить варианты ответных мер США на ситуацию в Керченском проливе», — пишет издание «Вашингтон пост», ссылаясь на данные Волкера. «Мы ищем пути урегулирования нынешнего кризиса и оказания давления на переговоры с целью вернуться к поиску политического решения», — цитирует издание слова Волкера.
Спецпредставитель также выразил точку зрения, что «действия России явно носят незаконный характер». «Кроме того, не было обстоятельств, которые могут оправдать обстрел украинских судов и арест моряков», — полагает он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что призыв Госдепартамента США к европейским странам не ослаблять санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе поощряет и провоцирует провокационные действия украинских властей.
Министр также отмечал, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не способствует урегулированию ситуации в стране, а «выступает в роли ярого и некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима».
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Комментарии
Курт Волкер , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Госдеп США , Администрация США , Washington Post , Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , США
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