Администрация США обсуждает варианты ответных мер на ситуацию в Черном море

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможные варианты ответных мер на ситуацию вокруг Керченского пролива. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в опубликованном в среду интервью, передает ТАСС.

«Отвечающие за национальную безопасность должностные лица из различных управлений [вашингтонской администрации] встретились во вторник, чтобы обсудить варианты ответных мер США на ситуацию в Керченском проливе», — пишет издание «Вашингтон пост», ссылаясь на данные Волкера. «Мы ищем пути урегулирования нынешнего кризиса и оказания давления на переговоры с целью вернуться к поиску политического решения», — цитирует издание слова Волкера.

Спецпредставитель также выразил точку зрения, что «действия России явно носят незаконный характер». «Кроме того, не было обстоятельств, которые могут оправдать обстрел украинских судов и арест моряков», — полагает он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что призыв Госдепартамента США к европейским странам не ослаблять санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе поощряет и провоцирует провокационные действия украинских властей.

Министр также отмечал, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не способствует урегулированию ситуации в стране, а «выступает в роли ярого и некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима».