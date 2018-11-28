В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком

Екатеринбурге пенсионерка получила серьезные ожоги, когда провожала внуков в школу.

Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму. Прохожие помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь.

Как сообщает «Россия 24», медики диагностировали ожоги ног первой и второй степени. Сейчас женщина в больнице, дети не пострадали.

В начале ноября в Санкт-Петербурге 23-летний мужчина попал в яму с кипятком на проезжей части. Он получил ожоги 80 процентов тела.