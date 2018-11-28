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В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком 

Вести.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Екатеринбурге пенсионерка получила серьезные ожоги, когда провожала внуков в школу.
Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму. Прохожие помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь.
Как сообщает «Россия 24», медики диагностировали ожоги ног первой и второй степени. Сейчас женщина в больнице, дети не пострадали.
В начале ноября в Санкт-Петербурге 23-летний мужчина попал в яму с кипятком на проезжей части. Он получил ожоги 80 процентов тела.
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