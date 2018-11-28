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Российские саперы разминировал более 32 гектаров джунглей в Лаосе 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские саперы разминировал от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Как отмечает ведомство, в Лаосе российские военные Международного противоминного центра (МПЦ) проводят очистку местности от кассетных боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.
"С начала выполнения задач по сплошной очистке местности, которая проводится в лесистой местности района Кхамкет провинции Боликхамсай, от взрывоопасных предметов очищено более 32 гектаров территории. Все взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами относятся к типу кассетных боеприпасов BLU-26, BLU-63, BLU-3B", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разминирования российские саперы используют новейшие средства поиска — глубинный металлоискатель МГ-1, переносной магнитометрический градиентометр для обнаружения скрытых ферромагнитных объектов «Ось».
Помимо разминирования территории, российские специалисты учат лаосских военных очищать местность от взрывоопасных предметов. Первый набор лаосских инженеров уже приступил к обучению. По окончанию курса им будет вручен сертификат, подтверждающий обучение в МПЦ ВС РФ.
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Министерство обороны , РИА Новости , Другое , Лаос , Москва
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