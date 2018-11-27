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Нападение на российское посольство возбудило следователей 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с нападениями на дипломатические учреждения РФ на Украине, заявила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.
«25 и 26 ноября группы радикально настроенных лиц забросали территорию посольства РФ в Киеве дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. 26 ноября аналогичному нападению подверглось здание консульства РФ в Харькове. В результате был нарушен нормальный режим работы дипломатических учреждений, которые пользуются международной защитой и иммунитетами, о чем нападавшие, безусловно, были осведомлены», — сказала Петренко.
Она уточнила, что, по версии следствия, оба преступления были совершены «с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией», а нападавшие действовали умышленно и по предварительному сговору.
По словам Петренко, оба уголовных дела возбуждены по части 2 статьи 360 УК РФ «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», и поручены Главному следственному управлению СКР. «Следственный комитет принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений», — подчеркнула официальный представитель ведомства.
26 ноября военная прокуратура Южного региона Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе возбудила уголовные дела по статьям «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «покушение на преступление», «умышленное убийство» УК Украины. Согласно официальному сообщению прокуратуры Украины, уголовное производство зарегистрировано по эпизодам ранения украинских моряков и захвата катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу».
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Светлана Петренко , СКР , Lenta.ru , Другое , Криминал , Украина , Харьков
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