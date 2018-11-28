С понедельника Украина отказала во въезде 85 россиянам

За последние двое суток украинские пограничники отказали во въезде 85 гражданам России , которые прилетели в аэропорты Киева из Минска , сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Ситуация выглядит примерно так, как и в последние несколько дней. Еще 38 гражданам России пришлось вернуться авиарейсами в Минск из Киева», — рассказал Бычковский ТАСС о статистике за вторник.

Он отметил, что речь идет только об аэропортах Киева. «Возвращения россиян из других украинских аэропортов мы не фиксируем», — сказал он.

По его словам, отказы во въезде получают пассажиры не только белорусской авиакомпании «Белавиа», но и иностранные авиаперевозчики, передает РИА «Новости»

Бычковский сообщил, что, начиная с понедельника, 85 граждан России вынуждены были вернуться из-за отказа во въезде на Украину.

При этом, добавил он, ситуация на автодорожных и железнодорожных пунктах пропуска на границе с Украиной не изменилась. Случаев массовых отказов во въезде не зафиксировано.

Напомним, в понедельник украинские пограничники в аэропорту Киева отказали во въезде в страну более 30 российским гражданам.

Глава Херсонской области Украины Андрей Гордеев сообщал о введении ограничений на пропуск граждан России на границе с Крымом.