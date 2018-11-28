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С понедельника Украина отказала во въезде 85 россиянам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 28 ноября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
За последние двое суток украинские пограничники отказали во въезде 85 гражданам России, которые прилетели в аэропорты Киева из Минска, сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
«Ситуация выглядит примерно так, как и в последние несколько дней. Еще 38 гражданам России пришлось вернуться авиарейсами в Минск из Киева», — рассказал Бычковский ТАСС о статистике за вторник.
Он отметил, что речь идет только об аэропортах Киева. «Возвращения россиян из других украинских аэропортов мы не фиксируем», — сказал он.
По его словам, отказы во въезде получают пассажиры не только белорусской авиакомпании «Белавиа», но и иностранные авиаперевозчики, передает РИА «Новости».
Бычковский сообщил, что, начиная с понедельника, 85 граждан России вынуждены были вернуться из-за отказа во въезде на Украину.
При этом, добавил он, ситуация на автодорожных и железнодорожных пунктах пропуска на границе с Украиной не изменилась. Случаев массовых отказов во въезде не зафиксировано.
Напомним, в понедельник украинские пограничники в аэропорту Киева отказали во въезде в страну более 30 российским гражданам.
Глава Херсонской области Украины Андрей Гордеев сообщал о введении ограничений на пропуск граждан России на границе с Крымом.
Президент Украины Петра Порошенко подписал указ о введении военного положения в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В воскресенье российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые перешли государственную границу России.
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Андрей Гордеев , Петр Порошенко , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Другое , СНГ , Украина , Минск
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