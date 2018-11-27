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13 новых стартовых площадок включили в программу реновации 

Mos.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Mos.ru
В перечень стартовых площадок включено 13 новых территорий, на которых планируется построить многоквартирные дома по программе реновации. Соответствующее постановление приняли на заседании Президиума Правительства Москвы.
Новые стартовые площадки расположены в 11 районах столицы.
Округ
Район
Адрес или адресный ориентир
Дмитровский
Дмитровское шоссе, владение127
Дмитровский
Клязьминская улица, владение 28  Коптево
Проезд Черепановых, владение 56  Северное Медведково
Проезд Шокальского, владение 28а  Новогиреево
Свободный проспект, владения 25–27  Перово
1-я Владимирская улица, владение 47  Преображенское
Большая Черкизовская улица, владения 22–24  Соколиная Гора
Проспект Буденного, владение 47б  Соколиная Гора
5-я улица Соколиной Горы, владение 21, корпус 3  Капотня
Капотня, 1-й квартал, рядом с домом 8  Кузьминки
Есенинский бульвар, напротив владения 9, корпуса 5  Люблино
Краснодарская улица, владение 6  ТиНАО
Поселение Вороновское
Поселок ЛМС, микрорайон Центральный, вблизи дома 36  Таким образом, сейчас в программу реновации включено 295 стартовых площадок для строительства новых домов.
Как устроена программа реновации
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Правительство Москвы , Другое
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