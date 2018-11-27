Депутат из Екатеринбурга назвал журналистов бестолочами

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что журналисты — бестолочи, отказавшись от предложения коллег налаживать связи со СМИ. Политик заявил, что с журналистами нужно обращаться жестко, как с женщинами.

«У нас журналисты — бестолочи», — пояснил Колесников. Он привел в пример сюжет «Областного телевидения» о поездке депутатов на объекты «Водоканала». Депутат заявил, что руководители города и МУПа рассказали о работе предприятия, а в сюжете прозвучало, что «Водоканал» якобы создавался для того, чтобы разливать воду и продавать ее, сообщает Ura.ru.

Колесников отверг предложения коллег оплачивать услуги СМИ по размещению материалов о деятельности думы

«Не мы (депутаты) для журналистов, а они для нас. Пусть в очередь к нам становятся», — заявил Колесников.

Он также предложил почаще заглядывать в положение об аккредитации СМИ при городской думе и жестче относиться к представителям медиа.

«С ними (журналистами) нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», — считает парламентарий.

Сообщается, что большинство коллег не согласилось с мнением Колесникова.