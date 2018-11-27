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Депутат из Екатеринбурга назвал журналистов бестолочами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что журналисты — бестолочи, отказавшись от предложения коллег налаживать связи со СМИ. Политик заявил, что с журналистами нужно обращаться жестко, как с женщинами.
«У нас журналисты — бестолочи», — пояснил Колесников. Он привел в пример сюжет «Областного телевидения» о поездке депутатов на объекты «Водоканала». Депутат заявил, что руководители города и МУПа рассказали о работе предприятия, а в сюжете прозвучало, что «Водоканал» якобы создавался для того, чтобы разливать воду и продавать ее, сообщает Ura.ru.
Колесников отверг предложения коллег оплачивать услуги СМИ по размещению материалов о деятельности думы:
«Не мы (депутаты) для журналистов, а они для нас. Пусть в очередь к нам становятся», — заявил Колесников.
Он также предложил почаще заглядывать в положение об аккредитации СМИ при городской думе и жестче относиться к представителям медиа.
«С ними (журналистами) нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», — считает парламентарий.
Сообщается, что большинство коллег не согласилось с мнением Колесникова.
Напомним, в 2014 году лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил задавшую ему вопрос беременную журналистку.
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Комментарии
Александр Колесников , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , РИА Ura.ru , Другое , Екатеринбург
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