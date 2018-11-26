Россияне завершают голосование за свои любимые музеи

Россияне завершают голосование за свои любимые музеи: акция «Мой любимый музей» проходила с 4 ноября на портале «Культура.РФ». Сегодня, 26 ноября, её последний день.

«Интересными, полезными, увлекательными экспозициями, специальными проектами, экскурсиями и особым тёплым отношениям к посетителям может поделиться любой музей — любого размера в любом уголке страны. В некоторые из них мы ходим, как в гости к добрым друзьям — несколько раз в год», — написали организаторы акции, которая в этом году проходила впервые. Её проведение поддержало Министерство культуры России

В списке для голосования представлено более 4000 музеев и галерей. Раз в сутки любой пользователь мог (и сегодня ещё может) проголосовать за один из них. А музеи приглашали людей участвовать в выборе — они размещали информацию об акции на своих сайтах или на страницах в соцсетях.

По состоянию на 26 ноября в первую пятёрку вошли музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» в деревне Ивановка Тамбовской области, Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Германа Титова, Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области. Далее следуют музей-заповедник «Полотняный завод» в Калужской области, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник в Ростовской области, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» в Московской области, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и замыкает первую десятку выставочный зал «Родина» в Белгороде.

Итоги голосования будут объявлены в середине декабря. Десять музеев-победителей получат дипломы Министерства культуры и памятные награды.