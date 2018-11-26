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Аварийную скульптуру на площади Гагарина демонтируют 

Вестник района Гагаринский 52 минуты назад
Фото: www.mk.ru
Скульптура, украшающая дом № 37, по Ленинскому проспекту находится в аварийном состоянии. Реставрация пройдет в 2019 году. На данный момент статую обернули стальной сеткой, чтобы они не развалились и не причинили вред жителям. Об этом сообщает Мосгорнаследие.
Скульптура выполнена в виде пары из рабочего и колхозницы, а на верхнем ее ярусе находятся шахтер и женщина-инженер. Декор сталинских домов славится своей непрочностью. К примеру, балерина на Пушкинской площади, которая начала рушиться еще 60 лет назад, но была своевременно демонтирована.
Состояние статуи сейчас аварийное, признает Департамент культурного наследия. «Действовать пришлось оперативно, — говорит Алексей Емельянов, — расслоившийся за это время бетон при скачках температуры через ноль градусов, которые характерны для ноября, грозил обвалиться на головы прохожих. Реставраторами была разработана специальная методика заключения каждой фигуры в своеобразный „кокон“ из оцинкованной стальной сетки. Такая конструкция надежно зафиксировала скульптуры и сохранила их в целостности до наступления теплого сезона. После его, мы планируем повторить процедуру снятия силиконовых форм и провести реставрацию.
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Алексей Емельянов , Другое
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