Аварийную скульптуру на площади Гагарина демонтируют

Скульптура, украшающая дом № 37, по Ленинскому проспекту находится в аварийном состоянии. Реставрация пройдет в 2019 году. На данный момент статую обернули стальной сеткой, чтобы они не развалились и не причинили вред жителям. Об этом сообщает Мосгорнаследие.

Скульптура выполнена в виде пары из рабочего и колхозницы, а на верхнем ее ярусе находятся шахтер и женщина-инженер. Декор сталинских домов славится своей непрочностью. К примеру, балерина на Пушкинской площади, которая начала рушиться еще 60 лет назад, но была своевременно демонтирована.