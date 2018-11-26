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Побривших ноги в метро студенток отчислили из колледжа 

Ридус + ещё 1 13 часов назад
Фото: ngs.ru
Студентки первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа, устроившие в метро акцию с бритьем ног прямо в вагоне на глазах у пассажиров, были отчислены из этого учебного заведения.
Поводом для этого стало опубликованное в Сети видео, запечатлевшее их дерзкий поступок.
Оказалось, что целью девушек было привлечь больше подписчиков на свою страничку в Instagram.
Вскоре после публикации ролика студенток вызвали к руководству колледжа и заставили написать заявление об отчислении.
«Нам сказали, что вы нас позорите. Адекватные люди так делать не станут. Ту девушку, которая нас снимала на видео, тоже принудили написать по собственному», — рассказала НГС одна их учащихся.
Она добавила, что директор колледжа пригрозила им в противном случае штрафом в размере 20 тысяч рублей либо годом исправительных работ.
По словам студенток, в акции также участвовала девушка, которая брила лицо, но ей удалось договориться с руководством колледжа и уйти в академический отпуск на год.
Любопытно, что ролик с акцией, выложенный в YouTube, вызвал желание оставить свой комментарий пока только у одного пользователя. «Так выглядит слабоумие?», — поинтересовался он.
Ранее сообщалось, что студент из Тюмени прославился, нарисовав комикс вместо объяснительной.
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