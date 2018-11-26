СМИ: рейтинг Мун Чжэ Ина упал до исторического минимума

Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до исторически низкого уровня в 52,2%. Об этом сообщает газета The Korea Times, ссылаясь на данные социологического агентства Realmeter.

Рейтинг южнокорейского лидера сокращается уже восьмую неделю подряд на фоне продолжающихся проблем в социально-экономической сфере, отмечает издание. "Мун Чжэ Ин был самым популярным президентом, когда он пришел к власти в мае 2017 года, а сейчас, спустя полтора года, он растерял поддержку избирателей, не выполнив своих предвыборных обещаний", — отмечает издание.

"Падение популярности отражает разочарование граждан безуспешными попытками администрации Мун Чжэ Ина оживить национальную экономику и исправить ситуацию с продолжающей расти безработицей, достигшей в октябре наивысшего за 13 лет показателя", — отмечает издание. По его данным, президент особо непопулярен среди молодых людей возрастом до 30 лет и представителей малого бизнеса.

"Многие корейцы считают, что Мун Чжэ Ин слишком оторван от реальности и не имеет представления о том, чем живет народ страны и какие проблемы его волнуют: экономическая стагнация, рост налогового бремени и безработица", — пишет газета. "Многие граждане также не понимают одержимости президента выстраиванием отношений с Северной Кореей, в то время как его собственная страна испытывает трудные времена", — говорится в статье.