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СМИ: рейтинг Мун Чжэ Ина упал до исторического минимума 

ТАСС 3 часа назад
Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до исторически низкого уровня в 52,2%. Об этом сообщает газета The Korea Times, ссылаясь на данные социологического агентства Realmeter.
Рейтинг южнокорейского лидера сокращается уже восьмую неделю подряд на фоне продолжающихся проблем в социально-экономической сфере, отмечает издание. "Мун Чжэ Ин был самым популярным президентом, когда он пришел к власти в мае 2017 года, а сейчас, спустя полтора года, он растерял поддержку избирателей, не выполнив своих предвыборных обещаний", — отмечает издание.
"Падение популярности отражает разочарование граждан безуспешными попытками администрации Мун Чжэ Ина оживить национальную экономику и исправить ситуацию с продолжающей расти безработицей, достигшей в октябре наивысшего за 13 лет показателя", — отмечает издание. По его данным, президент особо непопулярен среди молодых людей возрастом до 30 лет и представителей малого бизнеса.
"Многие корейцы считают, что Мун Чжэ Ин слишком оторван от реальности и не имеет представления о том, чем живет народ страны и какие проблемы его волнуют: экономическая стагнация, рост налогового бремени и безработица", — пишет газета. "Многие граждане также не понимают одержимости президента выстраиванием отношений с Северной Кореей, в то время как его собственная страна испытывает трудные времена", — говорится в статье.
"В наступающем году президенту необходимо пересмотреть свои приоритеты и сконцентрироваться на исправлении сложной экономической ситуации, а не межкорейским отношениям. В противном случае его рейтинг продолжит падение", — предупреждает газета.
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