Концерт в поддержку Хаски собрал шесть млн рублей

Выручка от концерта солидарности «Я буду петь свою музыку», организованного в поддержку Дмитрия Кузнецова , более известного как Хаски, составила шесть млн рублей. Музыканты Oxxxymiron, Noize MC и Баста будут выступать на мероприятии бесплатно.

Все билеты на шоу были раскуплены спустя несколько часов после начала продаж, рассказал организатор концерта, гендиректор Booking Machine Илья Мамай.

«Выручку можно посчитать любому человеку, умножив количество проданных билетов на цену на билет. Вместимость «Главклуба» — 3 тысячи мест, билеты были от 2000 рублей», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Как писал News.ru, ранее рэпер Oxxxymiron призвал общественность поддержать своего коллегу по цеху Хаски, который отбывает 12 суток ареста в Краснодаре. Концерт состоится 26 ноября.