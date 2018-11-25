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В ЛДПР предложили понизить возраст уголовной ответственности 

Ридус + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛДПР собирается предложить понизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, заявил бессменный лидер партии Владимир Жириновский.
«В последнее время учащаются случаи проявления подростковой жестокости. Причем возраст хулиганов неуклонно снижается», — сообщили телеканалу «360» в пресс-службе партии.
Там также отметили, что подростки нередко знают о своей безнаказанности и, соответственно, часто совершают очень жестокие преступления, включая убийства.
В ЛДПР добавили, что таких «отморозков» немного, но они способны нанести непоправимый вред окружающим. Поэтому Жириновский намерен предложить понизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям до 12 лет.
По словам Жириновского, ЛДПР и раньше озвучивала необходимость понизить возраст уголовной ответственности, но к ним не прислушиваются, пока «не происходит что-то чудовищное и непоправимое».
«Давайте не дожидаться каких-то кровавых событий, а изменим Уголовный кодекс уже сейчас», — резюмировал лидер ЛДПР.
В настоящее время при совершении общественно опасных действий или злостного и систематического нарушения правил общественного поведения дети в возрасте от 11 до 14 лет могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение, отмечает телеканал.
Как писал «Ридус», в начале этой недели депутат Госдумы Александр Хинштейн пригрозил подать в судна лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам парламентария, во время записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский оскорблял его, а также «позволил себе ряд антисемитских высказываний».
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Комментарии
Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , Александр Хинштейн , Госдума , ЛДПР , Ридус , Другое
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