В ЛДПР предложили понизить возраст уголовной ответственности

ЛДПР собирается предложить понизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, заявил бессменный лидер партии Владимир Жириновский

«В последнее время учащаются случаи проявления подростковой жестокости. Причем возраст хулиганов неуклонно снижается», — сообщили телеканалу «360» в пресс-службе партии.

Там также отметили, что подростки нередко знают о своей безнаказанности и, соответственно, часто совершают очень жестокие преступления, включая убийства.

В ЛДПР добавили, что таких «отморозков» немного, но они способны нанести непоправимый вред окружающим. Поэтому Жириновский намерен предложить понизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям до 12 лет.

По словам Жириновского, ЛДПР и раньше озвучивала необходимость понизить возраст уголовной ответственности, но к ним не прислушиваются, пока «не происходит что-то чудовищное и непоправимое».

«Давайте не дожидаться каких-то кровавых событий, а изменим Уголовный кодекс уже сейчас», — резюмировал лидер ЛДПР.

В настоящее время при совершении общественно опасных действий или злостного и систематического нарушения правил общественного поведения дети в возрасте от 11 до 14 лет могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение, отмечает телеканал.