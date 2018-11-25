В России отметят День матери

Инициатива учреждения этого праздника принадлежит комитету Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине и закрепить семейные устои.

Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года, впервые его отметили в ноябре этого же года. Традиционно День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.

В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки. В России символом Дня матери стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких.

В преддверии праздника известные российские женщины в беседе с РИА Новости раскрыли свои секреты, как найти баланс между работой и семьей, а также поделились личными историями из жизни.

В частности, депутат Госдумы, герой РФ и летчик-космонавт Елена Серова рассказала, что всегда следует находить возможность, чтобы дети чувствовали тепло и заботу, даже если ты находишься в космосе на борту МКС.

"Однажды был забавный случай: так получилось, что я позвонила своей дочери из космоса во время уроков, на что она очень аккуратно, чтобы не обидеть меня, заметила — сейчас идут уроки, и она не должна разговаривать! Я ответила ей, что мама не каждый день звонит из космоса. Конечно, это всего лишь частный случай", — отметила Серова.

Также летчик-космонавт добавила, что нельзя забывать о том подвиге, который совершили матери, ведь именно благодаря им люди становятся теми, кем являются.

"Теперь уже они должны чувствовать внимание и заботу с нашей стороны, ведь очень многим они жертвовали ради нас в своей жизни", — добавила она.