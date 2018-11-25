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В России отметят День матери 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россияне в юбилейный, 20-й раз, отметят День матери в это воскресенье.
Инициатива учреждения этого праздника принадлежит комитету Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине и закрепить семейные устои.
Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года, впервые его отметили в ноябре этого же года. Традиционно День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.
В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки. В России символом Дня матери стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких.
В преддверии праздника известные российские женщины в беседе с РИА Новости раскрыли свои секреты, как найти баланс между работой и семьей, а также поделились личными историями из жизни.
В частности, депутат Госдумы, герой РФ и летчик-космонавт Елена Серова рассказала, что всегда следует находить возможность, чтобы дети чувствовали тепло и заботу, даже если ты находишься в космосе на борту МКС.
"Однажды был забавный случай: так получилось, что я позвонила своей дочери из космоса во время уроков, на что она очень аккуратно, чтобы не обидеть меня, заметила — сейчас идут уроки, и она не должна разговаривать! Я ответила ей, что мама не каждый день звонит из космоса. Конечно, это всего лишь частный случай", — отметила Серова.
Также летчик-космонавт добавила, что нельзя забывать о том подвиге, который совершили матери, ведь именно благодаря им люди становятся теми, кем являются.
"Теперь уже они должны чувствовать внимание и заботу с нашей стороны, ведь очень многим они жертвовали ради нас в своей жизни", — добавила она.
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Борис Ельцин , Елена Серова , Госдума , РИА Новости , Другое , Москва
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