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Под Каменском-Уральским вырубят лес ради добычи золота 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Каменском районе вырубят 296 гектаров леса ради разработки золоторудного месторождения. Изъятие огромного куска Маминского лесничества одобрено соответствующим постановлением правительства Свердловской области.
Как следует из документа, из зеленой зоны будут исключены два участка, принадлежащие совхозам "Сосновский" и "Мамино". В качестве компенсации областные власти собираются включить в территорию лесничества равноценный по площади лесной участок, также расположенный в окрестностях села Маминского, передает "Уралинформбюро".
Маминские золотрудные поля (выделены синим цветом). Схема: Nedra.Expert
Маминское золоторудное месторождение было открыто в конце XIX века. По данным сайта "Рудники Урала", большинство шахт на этом участке были отработаны и закрыты еще в 1948 году, однако в 2013 году интерес к этой территории проявила компания "Полиметалл", учрежденная олигархами Александром Несисом и Александром Мамутом.
Стоит напомнить, что это уже не первый в Свердловской области случай "обмена леса на золото". Так, в сентябре 2018 года правительство Свердловской области разрешило изъять из зеленой и лесопарковой зоны свыше 300 гектаров леса на территории Билимбаевского и Нижнетагильского лесничеств.
Как ранее писало "Уралинформбюро", на этих участках планируется добывать рудное золото и платину, а разрабатывать их будут компании "Золотая долина" и "Металлинвестком".
Ранее по теме: Свердловские леса вырубят ради золота и платины
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Комментарии
Александр Мамут , Александр Несис , Правительство Свердловской области , Уралинформбюро , Другое , Каменск-Уральский
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