В Сургуте отменили концерт Егора Крида

Полиция города отменила концерт из-за нарушений со стороны организаторов: они не уведомили правоохранителей и администрацию о проведении мероприятия.

Концерт должен был состояться в Ледовом дворце, теперь организаторы ищут новую площадку.

Ранее активисты «Работающей молодежи Сибири» потребовали отменить в Сургуте концерты Егора Крида и Элджея, сославшись на нарушение исполнителями федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выступление Элджея, запланированное на 30 ноября в РК «Вавилон», состоится, однако возрастной ценз для посетителей концерта подняли с 16 до 18 лет.