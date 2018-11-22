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В Сургуте отменили концерт Егора Крида 

Рамблер 1 час назад
В Сургуте отменили концерт Егора Крида, запланированный на 19 декабря, пишет Ura.ru.
Полиция города отменила концерт из-за нарушений со стороны организаторов: они не уведомили правоохранителей и администрацию о проведении мероприятия.
Концерт должен был состояться в Ледовом дворце, теперь организаторы ищут новую площадку.
Ранее активисты «Работающей молодежи Сибири» потребовали отменить в Сургуте концерты Егора Крида и Элджея, сославшись на нарушение исполнителями федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Выступление Элджея, запланированное на 30 ноября в РК «Вавилон», состоится, однако возрастной ценз для посетителей концерта подняли с 16 до 18 лет.
Крид , РИА Ura.ru , Другое , Сургут
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