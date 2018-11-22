В Москве заработал туалет времен Сталина

Москве после капитального ремонта возобновил свою работу исторический общественный туалет. Об этом в четверг, 22 ноября, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Доринвест».

Бесплатная уборная располагается на улице Верхняя Красносельская. Здание было построено в 1938 году по типовому проекту, уточнили в организации. «Ежедневно его посещают сотни туристов, ведь он находится рядом со смотровой площадкой на Воробьевых горах», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, был отремонтирован и другой исторический туалет, возведенный к шестому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году на улице Косыгина.

В июле стало известно о том, что в столичном метро на станциях «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Чкаловская» установили 15 платных туалетов. В департаменте транспорта Москвы пояснили, что станции были выбраны с учетом количества пересадок и плотности потока пассажиров.