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В Москве заработал туалет времен Сталина 

Мослента 58 минут назад
В Москве после капитального ремонта возобновил свою работу исторический общественный туалет. Об этом в четверг, 22 ноября, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Доринвест».
Бесплатная уборная располагается на улице Верхняя Красносельская. Здание было построено в 1938 году по типовому проекту, уточнили в организации. «Ежедневно его посещают сотни туристов, ведь он находится рядом со смотровой площадкой на Воробьевых горах», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, был отремонтирован и другой исторический туалет, возведенный к шестому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году на улице Косыгина.
В июле стало известно о том, что в столичном метро на станциях «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Чкаловская» установили 15 платных туалетов. В департаменте транспорта Москвы пояснили, что станции были выбраны с учетом количества пересадок и плотности потока пассажиров.
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АГН "Москва" , Другое , Новости Москвы , Москва
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