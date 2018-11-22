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Пьяный пассажир поезда Москва — Владивосток ранил ножом полицейского 

Агентство «Москва» + ещё 1 44 минуты назад
Пьяный пассажир поезда, следующего по маршруту Москва — Владивосток, нанес удары ножом полицейскому, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего пассажира поезда по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по версии следствия, 21 ноября 2018 г. около 19:40 по местному времени в пассажирском поезде сообщением Москва — Владивосток, при следовании по территории Забайкальского края подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки и правой руки сотруднику Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов. Противоправные действия были пресечены другим сотрудником полиции, который обезоружил и задержал нападавшего. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.
«Следствием в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключении под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе.
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Комментарии
СКР , МВД , Другое , Криминал , Происшествия , Владивосток , Москва
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