Туск назвал песню-девиз Brexit 

Глава Евросовета Дональд Туск назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends ("Друзья останутся друзьями". — "Газета.ru"). Об этом он написал на своей странице в твиттере.
"В качестве завтрашнего девиза — слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: «Друзья останутся друзьями до самого конца», — написал Туск.
Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара — британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.
В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.