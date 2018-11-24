Туск назвал песню-девиз Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends ("Друзья останутся друзьями". — "Газета.ru" ). Об этом он написал на своей странице в твиттере.

"В качестве завтрашнего девиза — слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: «Друзья останутся друзьями до самого конца», — написал Туск.

Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара — британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.