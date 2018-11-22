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Полиция устроила рейд в БДСМ-клубе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники полиции разогнали БДСМ-клуб в одном из российских городов. В комментариях под видео, опубликованном в соцсетях, сообщается, что речь идет об одном из заведений в Ростове-на-Дону.
При этом, как сообщает издание «Панорама», в донском главке заявили, что нет никакой информации о том, что сделанная запись относится к Ростову-на-Дону.
В Twitter-аккаунте Bread News говорится, что рейд прошел в Хабаровске.
На записи видно, как в помещении на полу лежат мужчины и обнаженные девушки. Закадровый голос говорит: «Можете делать больно — это же БДСМ-клуб». Затем пытается узнать, кто является директором клуба. Руководителя заведения не оказалось на рабочем месте.
В начале ноября тренинг-центр «СЕКС.РФ» провел исследование, в ходе которого выяснил, что перед хеллоуином в России вырос спрос на БДСМ-аксессуары и тематические тренинги. Также поднялись продажи аксессуаров для легкого доминирования. Наиболее востребованным оказался скотч для ограничения движений.
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