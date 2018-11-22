Немецкая газета рассказала, как борщевик стал «чумой» для России

МОСКВА , 22 ноя — РИА Новости . Борщевик, который ранее был распространен только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Эти сорняки, которые иногда достигают нескольких метров в высоту, занимают территорию уже более одного миллиона гектаров, пишет газета. В местах произрастания борщевика у других растений почти нет шансов, отмечает издание. Поэтому в Московской области недавно ввели штрафы за отказ за борьбу с опасным сорняком, пишет Suddeutsche Zeitung.

При этом издание отмечает, что «борщевичное бедствие» в России в основном было спровоцировано искусственно, поскольку в сталинские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Однако, как указывает газета, в СССР не учли тот факт, что из-за борщевика коровье молоко становиться горьким.

Проблема с борщевиком актуальна не только для России, но и для Европы, пишет также Suddeutsche Zeitung. Так, в Польше борщевик называют «местью Сталина», а в Германии в 2008 году он был признан «ядовитым растением года». По иронии судьбы, в Европу борщевик прибыл в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел, князю Меттерниху, что, по мнению издания, оказалось «медвежьей услугой».

Борщевики — многолетние растения из семейства Зонтичных, считаются одними из наиболее опасных среди растущих в России. Род борщевиков насчитывает около 70 видов, из которых 40 встречаются на территории страны.