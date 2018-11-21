Пенсионеры-самоубийцы оказались братом и сестрой

Пенсионеры из Петропавловска-Камчатского , совершившие попытку самоубийства, не страдали из-за нехватки денег, а суицид стал их «навязчивой идеей». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сына мужчины Сергея Рябцева.

Он рассказал, что пострадавшие пенсионеры — не супруги, как писали СМИ, а брат и сестра. Рябцев подчеркнул, что они получали «нормальные пенсии», кроме того, родственники помогали им с покупкой продуктов и оплатой счетов.

«Всегда полный холодильник продуктов, никто не голодал, у каждого отдельная комната, свой телевизор, ковры», — заявил собеседник издания.

Раньше тетя Рябцева Галина и его отец жили со своими семьями в Хабаровском крае. Десять лет назад мать Рябцева умерла, а у отца случился инсульт, из-за которого его частично парализовало. Сестра отца осталась одна после смерти мужа и дочери. Рябцев перевез родственников на Камчатку и купил им квартиру.

Оба пенсионеры болели и не покидали квартиру. Каждый день к ним приходила сиделка, именно она и нашла их после попытки суицида.

По словам Рябцева, сначала у тети появилась навязчивая идея о том, что ей надоело жить, затем подавленное состояние распространилось на его отца.

Ранее сообщалось, что в больницу Петропавловска-Камчатского попала пожилая пара — 81-летняя женщина и 78-летний мужчина — с признаками медикаментозного отравления. СМИ писали, что муж и жена решили умереть в один день из-за невыносимой жизни на пенсии, но соцработница нашла их и вызвала скорую. Медики дважды выезжали к пенсионерам и предлагали отправиться в больницу, но те отказывались. Госпитализировали их лишь с третьей попытки.

Женщина находится в тяжелом состоянии, у мужчины, по мнению медиков, больше шансов пойти на поправку.

Следователи пообещали изучить информацию СМИ и установить все обстоятельства случившегося.