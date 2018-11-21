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Расписание аэроэкспрессов до Домодедово временно изменится
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Расписание аэроэкспрессов до Домодедово временно изменится 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Расписание аэроэкспрессов между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово изменится с 30 ноября по 4 декабря в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
"В ночь с 30 ноября на 1 декабря, с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 4 декабря изменится время отправления поездов с Павелецкого вокзала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения в указанные даты коснутся аэроэкспрессов отправлением в 00:00 и 5:30.
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием движения поездов и прибывать в терминалы «Аэроэкспресс» с запасом времени. Отмечается, что узнать подробную информацию о графике движения поездов можно на сайте компании, в мобильном приложении и по телефону горячей линии.
В октябре «Аэроэкспресс» объявил об обновлении тарифной сетки. Теперь цена на билет с тарифом «туда-обратно» составляет 850 рублей вне зависимости от способа покупки. Помимо существующего тарифа для одного введены групповые тарифы: «Семья&друзья» и «Семья&друзья. Туда-обратно». Тарифы рассчитаны на проезд группы до 4 человек. Купить их можно в кассах компании, у мобильных кассиров, а также на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».
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