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Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево
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Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево 

Агентство «Москва» + ещё 50 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины под шасси самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила и.о. старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.
«По версии следствия, 20 ноября 25-летний мужчина рейсом Мадрид — Москва прибыл в аэропорт Шереметьево. После прохождения процедуры регистрации на рейс сообщением Москва — Ереван мужчина централизованно с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет. В последующем при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах мужчина при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта. После чего в 20:10 мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки «Альфа», где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК возбудили дело о нарушении требований в области транспортной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Проводится сбор доказательств, ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления.
Ранее, 20 ноября, Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об обеспечении транспортной и авиационной безопасности в связи с инцидентом в Шереметьево, когда мужчину на взлетно-посадочной полосе сбил самолет компании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Афины. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении. В министерстве транспорта России сообщили, что держат на контроле ситуацию с гибелью мужчины.
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