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Погибший в Шереметьево мужчина оказался гражданином Армении
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Погибший в Шереметьево мужчина оказался гражданином Армении 

Газета.Ru + ещё 41 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Посольство Армении подтвердило личность погибшего на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.
По данным дипмиссии Армении в Москве, погибший был гражданином Армении, его имя Алберт Епремян 1993 года рождения.
"Личность этого человека установлена по предоставленному гражданину свидетельству на возвращение в Республику Армения", — сообщили в посольстве.
Накануне на взлетной полосе при взлете самолета Boeing 737 одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина.
Ранее СК опубликовал видео с места гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.
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