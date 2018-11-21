Погибший в Шереметьево мужчина оказался гражданином Армении

По данным дипмиссии Армении в Москве, погибший был гражданином Армении, его имя Алберт Епремян 1993 года рождения.

"Личность этого человека установлена по предоставленному гражданину свидетельству на возвращение в Республику Армения", — сообщили в посольстве.

Накануне на взлетной полосе при взлете самолета Boeing 737 одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина.

Ранее СК опубликовал видео с места гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.