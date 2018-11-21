Ещё
Смертельно больная учительница успела выйти замуж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертельно больная учительница успела выйти замуж 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В британском хосписе организовали свадьбу для женщины, умирающей от рака. Об этом пишет издание Daily Mail.
33-летняя учительница Саманта Уэбстер (Samantha Webster) обратилась в больницу с жалобой на боль в животе и узнала, что у нее агрессивная форма рака аппендикса, не поддающаяся лечению. Через десять недель женщина умерла в хосписе.
Незадолго до смерти Вебстер вышла замуж за своего молодого человека, с которым познакомилась четыре года назад. На церемонии, устроенной прямо у ее койки в хосписе, присутствовали друзья и родственники. Через семь дней она умерла. На ее похороны пришли более 300 человек.
В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.
Последние новости
Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций Нефть обвалилась и потянула рубль за собой Путин пообещал армии масштабные изменения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о снежном шторме7
В Крыму прокомментировали «проседание» моста57
Стали известны подробности ЧП в Шереметьево16
Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих15
Служивший в Сирии российский генерал попал под суд84
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:46
В Крыму прокомментировали «проседание» моста
Общество
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
00:29
Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп
Происшествия Статьи
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес Другое
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:35
Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение