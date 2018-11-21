Смертельно больная учительница успела выйти замуж

В британском хосписе организовали свадьбу для женщины, умирающей от рака. Об этом пишет издание Daily Mail.

33-летняя учительница Саманта Уэбстер (Samantha Webster) обратилась в больницу с жалобой на боль в животе и узнала, что у нее агрессивная форма рака аппендикса, не поддающаяся лечению. Через десять недель женщина умерла в хосписе.

Незадолго до смерти Вебстер вышла замуж за своего молодого человека, с которым познакомилась четыре года назад. На церемонии, устроенной прямо у ее койки в хосписе, присутствовали друзья и родственники. Через семь дней она умерла. На ее похороны пришли более 300 человек.

В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.