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Прокуратура начала проверку после ЧП в Шереметьеве
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СК начал проверку из-за гибели мужчины на взлетной полосе «Шереметьево» 

Ведомости 1 час назад
Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шереметьево». Об этом ведомство сообщило в своем канале в TamTam.
По предварительным данным СК, 20 ноября около 20.10 мск при взлете Boeing 737, следовавшего рейсом Москва-Афины, одной из стоек шасси самолета был «смертельно травмирован 25-летний мужчина».
Помимо СК проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Как сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова, при движении самолета по ВПП экипаж сообщил «о столкновении самолета с неизвестным предметом», после чего «было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине». Захаренкова добавила, что личность погибшего установлена.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что погибший — гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По словам собеседника агентства, в полете мужчина устроил дебош на борту самолета, к борту пришлось вызывать правоохранителей. После того, как он покинул самолет в Москве, «его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал, сказал источник.
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