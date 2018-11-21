Прокуратура начала проверку после ЧП в Шереметьеве

СК начал проверку из-за гибели мужчины на взлетной полосе «Шереметьево»

По предварительным данным СК, 20 ноября около 20.10 мск при взлете Boeing 737, следовавшего рейсом Москва-Афины, одной из стоек шасси самолета был «смертельно травмирован 25-летний мужчина».

Помимо СК проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Как сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова, при движении самолета по ВПП экипаж сообщил «о столкновении самолета с неизвестным предметом», после чего «было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине». Захаренкова добавила, что личность погибшего установлена.