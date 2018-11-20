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Безработных будут штрафовать за неуплату соцвзносов
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Безработных будут штрафовать за неуплату соцвзносов 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Россияне, которые нигде не работают, должны сами платить все социальные взносы. А те, кто откажутся, будут оштрафованы. С это инициативой выступил член комитета Государственно Думы по труду Сергей Вострецов, пишет "Российская газета".
Депутат особо отметил, что сейчас около 18 миллионов россиян ничего не отчисляют. При всем при этом многие из них не безработные, а самозанятые. Они имеют те же привилегии, что и официально трудоустроенные граждане.
Отчисления для самозанятых могут быть основаны на минимальном размере оплаты труда. Вострецов особо отметил, что штрафы не коснутся тех, кто получает пособие по безработице, социальные пенсии или находится на иждивении.
Сейчас в список обязательных взносов входит пенсионный фонд: на него приходится 22% от заработной платы. В 5,1% обходится медицинская страховка, в 2,9% — соцстрахование.
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