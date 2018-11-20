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Скелетированный труп женщины нашли в туалете квартиры на северо-западе Москвы
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Скелетированный труп женщины нашли в туалете квартиры на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи устанавливают причину смерти женщины, останки которой около года пролежали в квартире в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Днем 19 ноября в полицию обратился специалист отдела безопасности ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники», который заявил, что в квартире на ул. Маршала Тухачевского обнаружил труп.
«По указанному адресу, в туалетной комнате, обнаружен скелетированный труп женщины, предположительно, хозяйки квартиры 1954 г. рождения. По предварительной оценке, смерть гражданки наступила около года назад», — сказал источник.
Останки направили на исследование. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, причину смерти женщины и ее личность.
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