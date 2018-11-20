Депутат Хинштейн пригрозил Жириновскому судом после ссоры на ТВ

Хинштейн обратился в комиссию Госдумы по этике. Ему ответили, что считают подобное поведение депутатов недопустимым, а что касается антисемитских высказываний, то комиссия не вправе давать им оценку.

«Комиссия не правомочна давать какую-либо оценку, так как данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов», — говорится в ответе комиссии.

Хинштейн заявил в Twitter, что считает такой ответ «даже не отпиской, а троллингом» и пообещал подать на Жириновского в суд.

В сентябре в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский поспорил с Хинштейном на тему, стоит ли отмечать день рождения Феликса Дзержинского , а затем сорвался на крик: «Я русский, а ты еврей. Вы еврей, поезжайте в Израиль!»

«За эти слова вы ответите в соответствии с законом», — пообещал Хинштейн.