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Депутат Хинштейн пригрозил Жириновскому судом после ссоры на ТВ
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Депутат Хинштейн пригрозил Жириновскому судом после ссоры на ТВ 

Ридус + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Александр Хинштейн пригрозил подать в суд на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам парламентария, во время записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский оскорблял его, а также «позволил себе ряд антисемитских высказываний».
Хинштейн обратился в комиссию Госдумы по этике. Ему ответили, что считают подобное поведение депутатов недопустимым, а что касается антисемитских высказываний, то комиссия не вправе давать им оценку.
«Комиссия не правомочна давать какую-либо оценку, так как данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов», — говорится в ответе комиссии.
Хинштейн заявил в Twitter, что считает такой ответ «даже не отпиской, а троллингом» и пообещал подать на Жириновского в суд.
В сентябре в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский поспорил с Хинштейном на тему, стоит ли отмечать день рождения Феликса Дзержинского, а затем сорвался на крик: «Я русский, а ты еврей. Вы еврей, поезжайте в Израиль!»
«За эти слова вы ответите в соответствии с законом», — пообещал Хинштейн.
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