В сенате США призвали не избирать россиянина главой Интерпола

Американские сенаторы заявили, что назначение Прокопчука главой Интерпола является опасным шагом: они сравнили такое кадровое решение с избранием «лисицы» в качестве «главы курятника».

Также составители заявления посчитали, что Россия регулярно «злоупотребляет» полномочиями Интерпола и преследует с помощью организации «политических оппонентов, журналистов и диссидентов». Сенаторы подчеркнули, что Прокопчук был лично вовлечен в «стратегию запугивания», однако не привели подробностей такого участия.

В связи с приведенными доводами американские политики призвали 192 членов Интерпола проголосовать против кандидатуры россиянина.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась о выходе из Интерпола из-за России.