Сенаторы США призвали голосовать против назначения россиянина главой Интерпола

Они обвинили Россию в использовании Интерпола для преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов.

«Мы призываем всех 192 членов (Генассамблеи Интерпола. — RNS) выступить за целостность Интерпола как легитимной международного механизма исполнения судебных решений и проголосовать против господина Прокопчука», — подчеркнули сенаторы.