Сенаторы США призвали голосовать против назначения россиянина главой Интерпола 

Группа американских сенаторов, которые являются членами Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США), призвали президента США Дональда Трампа помешать россиянину Александру Прокопчуку стать главой Интерпола, а Генеральную ассамблею — голосовать против его кандидатуры. Заявление сенаторов опубликовано на их сайтах.
«Избрать генерал-майора Прокопчука главой Интерпола — все равно что пустить лису в курятник», — заявили сенаторы Марко Рубио, Роджер Уикер (Республиканская партия) и Крис Кунс (Демократическая партия).
Они обвинили Россию в использовании Интерпола для преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов.
«Мы призываем всех 192 членов (Генассамблеи Интерпола. — RNS) выступить за целостность Интерпола как легитимной международного механизма исполнения судебных решений и проголосовать против господина Прокопчука», — подчеркнули сенаторы.
В субботу британская газета Times сообщила, что нынешний вице-президент Интерпола Александр Прокопчук в ближайшее время может возглавить организацию. Выборы назначены на 21 ноября. В прошлом месяце Интерпол остался без руководства после того, как экс-глава организации Мэн Хунвэй стал фигурантом расследования антикоррупционных органов КНР.