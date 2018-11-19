Неделя российского интернета пройдет на ВДНХ

С 21 по 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ пройдет Неделя российского интернета — программа Russian Internet Week включает более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов по самым актуальным вопросам: продвижение бренда в сети, SMM, SEO, фото-, видеоконтент и другие digital-тренды.

Как бизнес должен использовать интернет? Как повысить свои продажи с помощью социальных сетей? Какими навыками необходимо овладеть, чтобы оставаться ценным специалистом в мире стремительно меняющихся технологий? На эти и многие другие актуальные вопросы ответят опытные эксперты-практики таких проектов, как Facebook, "ВКонтакте", Google Russia, Яндекс Mail.ru Group , а также представители ведущих агентств, компаний и образовательных учреждений.

Организаторы Russian Internet Week гарантируют мощный профессиональный контент, который откроет новые перспективы даже для самых продвинутых пользователей сети. Все доклады проходят тщательный отбор по двум признакам: инновации и практическая применимость.

Теория без воды, проверенная практика и реальные кейсы — вот, что ждет посетителей ключевого IT-события. Спикеры RIW научат аналитике соцмедиа и системному SMM. Продемонстрируют лучшие коммуникационные стратегии, расскажут, как эффективно работать с комьюнити и на личном опыте раскроют секреты личного и профессионального роста.

Отдельная секция будет посвящена развитию дизайна в digital-среде. Что нужно делать, чтобы оставаться актуальным? Какие тренды и приемы важно освоить и применить сегодня? Докладчики Design Day проведут серию продуктивных дискуссий.

В течение трех дней на площадке выступят более 90 спикеров из России и СНГ: от разработчиков до топ-менеджеров. Особенность программы RIW 2018 — спецпроект RED DOT, который будет идти нон-стоп в специальном зале в самом центре площадки. Также впервые за историю участники RIW смогут посетить независимое событие, полностью посвященное вопросам блокчейна в России.

Специально для школьников и учителей организаторы подготовили отдельную программу в павильоне "Умный город" — здесь пройдет двухдневная конференция "Поколение NEXT 2018". Первый день будет ориентирован на молодое поколение; образовательные методики и перспективы digital-технологий для преподавателей запланированы во второй день мероприятия.

Посетителей выставки ждет аллея инноваций UpStart и новые продукты от крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. Среди участников "Лаборатория Касперского" , Show Jet, Координационный центр национального домена сети Интернет, "ВКонтакте", Brand Analytics, RU-CENTER, РБК , Mail.Ru Group, Zcard, Тvzavr, 1С, Facebook, Mediascope, Microsoft , "Сибирикс", Think with Google, UREMONT.COM, "Манго Телеком", MediaSoft, King Bird Studio, CREON PR, Getresponse, "Эвотор", "Медиалогия", Kwork, CommuniGate Systems, BestDoctor, Variti, Profiles и многие другие.

МЕСТО: ВДНХ, павильон №75, павильон "Умный город".

ВРЕМЯ: 21 ноября с 10:00 до 18:00, 22–23 ноября с 11:00 до 18:00.

СТОИМОСТЬ: посещение выставки Internet EXPO бесплатное. Узнать обо всех вариантах и стоимости участия можно на сайте мероприятия.

Возрастное ограничение мероприятия 18+