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В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
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В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi 

Российская Газета + ещё 36 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Токио по обвинению в финансовых нарушениях. Об этом сообщил телеканал NHK.
В Nissan уже подтвердили, что Гон на протяжении многих лет указывал неверную информацию о своих личных доходах. В компании заявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об увольнении Карлоса Гона и директора компании Грэга Келли, который помогал в сокрытии заработка.
В 2016 финансовом году доход Гона составил почти 1,1 миллиарда иен (около 9,7 миллиона долларов). Однако он заявил, что заработал в общей сложности 730 миллионов иен — на треть меньше.
Гон перешел в Nissan из Renault: в 1999 году он стал главным операционным директором Nissan. Затем он был назначен президентом компании и занялся оптимизацией ее работы. В 2005 году Гон возглавил Renault, а затем стал председателем совета директоров Mitsubishi.
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