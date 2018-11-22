В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании

Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон уволен со своего поста. Он был арестован 19 ноября Токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов.

По некоторым данным, Гон в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы, передает деловое издание «Никкэй симбун».