Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании 

Российская Газета + ещё 92 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон уволен со своего поста. Он был арестован 19 ноября Токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов.
По некоторым данным, Гон в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы, передает деловое издание «Никкэй симбун».
Должности также лишился член совета директоров компании Грег Келли. Его обвиняют в соучастии в преступной схеме и умышленном занижении данных по заработным платам. Мужчина также находится под стражей.
Российская Газета: последние новости
Немецкий город ввел бесплатный проезд на транспорте Француз пересечет Атлантический океан в пластиковой бочке Без специального контроля Пизанская башня может выпрямиться
Грег Келли , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Происшествия , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина убийства бизнесмена в Подмосковье60
Сын директора школы убил любовницу и учительницу22
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить320
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей130
Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта71
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение