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В Nissan допустили пересмотр альянса с Renault на фоне скандала 

Газета.Ru + ещё 132 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава допустил возможность пересмотра альянса с французской корпорацией Renault в связи с арестом Карлоса Гона. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в японской компании.
Отмечается, что на собрании сотрудников Сайкава назвал отношения между Nissan и Renault «неравными».
Как уточняется, Renault владеет 43,4% акций Nissan. При этом у японского автоконцерна 15% акций французской корпорации и нет права на голосование.
Ранее сообщалось, что компания Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров, а также с поста директора-представителя. Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры соей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов.
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Renault , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Европа , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика
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