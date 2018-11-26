В Nissan допустили пересмотр альянса с Renault на фоне скандала

Генеральный директор японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава допустил возможность пересмотра альянса с французской корпорацией Renault в связи с арестом Карлоса Гона. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в японской компании.

Отмечается, что на собрании сотрудников Сайкава назвал отношения между Nissan и Renault «неравными».

Как уточняется, Renault владеет 43,4% акций Nissan. При этом у японского автоконцерна 15% акций французской корпорации и нет права на голосование.

Ранее сообщалось, что компания Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров, а также с поста директора-представителя. Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры соей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов.