В Mitsubishi уволили Карлоса Гона на фоне скандала

Японский автоконцерн Mitsubish принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, передает Kyodo.

Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры своей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов.

Уточняется, что официальными причинами увольнения Гона являются потеря доверия в автоконцерне и невозможность исполнения служебных обязанностей.

Согласно имеющейся информации, до созыва совета акционеров его обязанности будет исполнять Осаму Масуко . Также планируется создать новый комитет, который будет рассчитывать вознаграждения для топ-менеджмента компании.