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В Mitsubishi уволили Карлоса Гона на фоне скандала 

Газета.Ru + ещё 127 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Японский автоконцерн Mitsubish принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, передает Kyodo.
Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры своей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов.
Уточняется, что официальными причинами увольнения Гона являются потеря доверия в автоконцерне и невозможность исполнения служебных обязанностей.
Согласно имеющейся информации, до созыва совета акционеров его обязанности будет исполнять Осаму Масуко. Также планируется создать новый комитет, который будет рассчитывать вознаграждения для топ-менеджмента компании.
Ранее генеральный директор японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава допустил возможность пересмотра альянса с французской корпорацией Renault в связи с арестом Карлоса Гона.
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Осама Масуко , Renault , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Европа , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика
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