СМИ: совет директоров Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона

ТОКИО, 26 ноября. / ТАСС /. Японский автоконцерн Mitsubishi в понедельник принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщил общественный телеканал NHK.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании руководства концерна.

Ранее на прошлой неделе Карлос Гон был также уволен с поста председателя совета директоров компании Nissan. Карлос Гон и еще один член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября следователями токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

По данным следствия, Гон должен был получить около 8 млрд иен ($70,8 млн) от Nissan после ухода из нее в качестве дополнительного выходного пособия и выплат по контрактам за услуги по консультированию. Именно такая сумма и составляет разницу между официальным доходом Гона на посту главы совета директоров корпорации за период с 2010 по 2017 год, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал. Согласно японскому законодательству, в документах о доходах необходимо указывать и размер выходного пособия, даже если оно будет выплачено после ухода из компании. В случае с Гоном эта сумма ежегодно увеличивалась примерно на 1 млрд иен ($8,8 млн).

Как сообщали ранее местные СМИ, Карло Гон и Грег Келли на допросах отвергают инкриминируемые им обвинения.