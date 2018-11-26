Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: совет директоров Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона 

ТАСС + ещё 112 32 минуты назад
Фото: Прайм
ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Японский автоконцерн Mitsubishi в понедельник принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщил общественный телеканал NHK.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании руководства концерна.
Ранее на прошлой неделе Карлос Гон был также уволен с поста председателя совета директоров компании Nissan. Карлос Гон и еще один член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября следователями токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.
По данным следствия, Гон должен был получить около 8 млрд иен ($70,8 млн) от Nissan после ухода из нее в качестве дополнительного выходного пособия и выплат по контрактам за услуги по консультированию. Именно такая сумма и составляет разницу между официальным доходом Гона на посту главы совета директоров корпорации за период с 2010 по 2017 год, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал. Согласно японскому законодательству, в документах о доходах необходимо указывать и размер выходного пособия, даже если оно будет выплачено после ухода из компании. В случае с Гоном эта сумма ежегодно увеличивалась примерно на 1 млрд иен ($8,8 млн).
Как сообщали ранее местные СМИ, Карло Гон и Грег Келли на допросах отвергают инкриминируемые им обвинения.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ Министр труда и занятости населения Оренбургской области написал заявление об увольнении СМИ: в Турции потерпел крушение военный вертолет
Комментарии
Грег Келли , ИТАР-ТАСС , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Порошенко выдвинул требование к России245
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове350
Первая кровь в Азовском море130
Дело дознавательницы попросили прекратить88
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
03:10
«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику
Происшествия
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
00:58
На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение