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СМИ: Карлос Гон заявил, что не занимался фальсификацией финансовых данных 

ТАСС + ещё 85 45 минут назад
Фото: CarClub
ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров автоконцерна Nissan Карлос Гон, которого токийская прокуратура арестовала на этой неделе, отрицает обвинения в свой адрес. Об этом в воскресенье сообщило общественное телевидение NHK.
Отмечается, что на допросах Гон заявил, что не намеревался занижать информацию о собственных выплатах. Более подробной информации на данный момент не приводится.
Карлос Гон и еще один член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября следователями токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Затем они оба были официально уволены со своих постов в Nissan. Входящая в альянс с Nissan и Renault другая компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября.
По данным следствия, Гон должен был получить около 8 млрд иен ($70,8 млн) от Nissan после ухода из нее в качестве дополнительного выходного пособия и выплат по контрактам за услуги по консультированию. Именно такая сумма и составляет разницу между официальным доходом Гона на посту главы совета директоров корпорации за период с 2010 по 2017 год, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал. Согласно японскому законодательству, в документах о доходах необходимо указывать и размер выходного пособия, даже если оно будет выплачено после ухода из компании. В случае с Гоном эта сумма ежегодно увеличивалась примерно на 1 млрд иен ($8,8 млн).
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Комментарии
Грег Келли , Renault , ИТАР-ТАСС , Другое , Азия , В мире , Криминал , Происшествия
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