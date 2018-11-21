СМИ: глава Nissan-Renault последние три года занимался фальсификацией финансовых данных

ТОКИО, 21 ноября. / ТАСС /. Арестованный на этой неделе глава альянса Nissan-Renault Карлос Гон, скорее всего, фальсифицировал данные о размере своих выплат и в последние три года, а не только в период с 2011 по 2015 года, как изначально полагало следствие. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что по данным следствия, за последние три года он мог умышленно занизить информацию об уровне своих денежных выплат на несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов).

Также сообщается, что компания Nissan приняла решение полностью пересмотреть систему денежных выплат и премий внутри автоконцерна в свете сложившейся ситуации.