СМИ: глава Nissan отдавал личные приказы своему помощнику о подделке данных о выплатах

ТОКИО, 22 ноября. / ТАСС /. Глава альянса Nissan — Renault Карлос Гон, арестованный на этой неделе, отдавал прямые распоряжения своему помощнику и члену совета директоров Nissan Грегу Келли о фальсификации данных о выплатах. Об этом в четверг сообщила японская газета Asahi.

Отмечается, что в ходе продолжающегося следствия были обнаружены электронные письма от Гона к Келли, подтверждающие этот факт.