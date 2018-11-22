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СМИ: глава Nissan отдавал личные приказы своему помощнику о подделке данных о выплатах 

ТАСС + ещё 47 6 часов назад
Фото: Auto.Today
ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Глава альянса Nissan — Renault Карлос Гон, арестованный на этой неделе, отдавал прямые распоряжения своему помощнику и члену совета директоров Nissan Грегу Келли о фальсификации данных о выплатах. Об этом в четверг сообщила японская газета Asahi.
Отмечается, что в ходе продолжающегося следствия были обнаружены электронные письма от Гона к Келли, подтверждающие этот факт.
Гон и Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн), однако задекларировал для уплаты налогов примерно вдвое меньше. Ожидается, что Гон будет официально уволен с поста председателя совета директоров Nissan 22 ноября. В настоящее время Гон и Келли находятся под стражей — ранее окружной суд Токио удовлетворил требование прокуратуры и продлил срок ареста еще на десять суток.
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Комментарии
Грег Келли , Генпрокуратура РФ , Renault , ИТАР-ТАСС , Другое
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