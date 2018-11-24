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СМИ: арестованный бывший член совета директоров Nissan Грег Келли отрицает вину 

ТАСС + ещё 84 15 минут назад
Фото: CarClub
ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший член совета директоров автоконцерна Nissan Грег Келли, которого токийская прокуратура арестовала вместе с экс-главой компании Карлосом Гоном, отрицает свою причастность к финансовым махинациям. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.
По его сведениям, после ареста Келли заявил, что он «надлежащим образом вел документацию о доходах [Гона], консультируясь при этом с имеющими к этому отношение отделами в компании». Также, по его словам, он «работал для компании, а не плясал под дудку руководителя».
Гон и Келли были арестованы 19 ноября следователями токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Затем они оба были официально уволены со своих постов в Nissan. Входящая в альянс с Nissan и Renault другая компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября.
По данным следствия, Гон должен был получить около 8 млрд иен ($70,8 млн) от Nissan после ухода из нее в качестве дополнительного выходного пособия и выплат по контрактам за услуги по консультированию. Именно такая сумма и составляет разницу между официальным доходом Гона на посту главы совета директоров корпорации за период с 2010 по 2017 год, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал. Согласно японскому законодательству, в документах о доходах необходимо указывать и размер выходного пособия, даже если оно будет выплачено после ухода из компании. В случае с Гоном эта сумма ежегодно увеличивалась примерно на 1 млрд иен ($8,8 млн).
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Грег Келли , Renault , ИТАР-ТАСС , Другое
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