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Nissan снял с должности арестованного главу совета директоров Карлоса Гона 

Rambler News Service + ещё 57 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Совет директоров японского автопроизводителя Nissan Motor снял арестованного Карлоса Гона с должности главы совета, сообщает NHK. Решение было принято единогласно.
Кроме того, совет директоров Nissan cнял Грега Келли с должности уполномоченного директора компании. Келли ранее также был арестован.
Главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и гендиректора Renault Карлоса Гона арестовали в Японии по обвинению в занижении сумм выплаченных премий, а также использовании средств компании в личных целях.
В России работают заводы Nissan в Санкт-Петербурге, Renault — в Москве. Также Renault через СП с «Ростехом» является акционером «АвтоВАЗа», который, в том числе, производит автомобили Renault и Datsun для Renault-Nissan. Ранее заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов [сообщил] (https://rns.online/industry/V-Minpromtorge-prokommentirovali-arest-glavi-Renault-Nissan-2018-11-21/) журналистам, что министерство не ожидает влияния ареста Гона на работу альянса в России.
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Комментарии
Александр Морозов , Грег Келли , Минпромторг , Ростех , Renault , Автоваз , Другое , Азия , В мире , Происшествия
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