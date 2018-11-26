Mitsubishi Motors уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Карлос Гон. Фото: EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

Генеральный директор компании Осаму Масуко станет временным председателем совета директоров.

Альянс Renault-Nissan, расширенный в 2016 г. со включением японской Mitsubishi Motors, был потрясен арестом Гона в Японии на прошлой неделе. 64-летний Гон был обвинен в финансовых нарушениях.

Гон сформировал альянс и настаивал на укреплении связей между компаниями, включая потенциально полное слияние Renault и Nissan. Этот план столкнулся с сопротивлением в японской компании.

Как сообщали «Вести. Экономика», в четверг совет директоров Nissan Motor Co Ltd единогласно проголосовал за отставку Карлоса Гона с поста председателя после обвинений в занижении суммы его вознаграждения и использовании денег компании в личных целях.

Гон отрицает обвинения, сообщил японский телеканал NHK в воскресенье.

Renault воздержался от увольнения Гона с поста председателя совета директоров и генерального директора.

События разворачиваются на фоне недовольства ролью французской Renault в альянсе автопроизводителей. Выручка Nissan примерно на 60% превышает продажи Renault, однако японская компания остается младшим партнером в структуре акционеров. Renault принадлежит 43% акций Nissan, тогда как Nissan владеет 15% неголосующих акций французской компании.

Топ-менеджеры альянса встретятся на этой неделе в Амстердаме, чтобы защитить свои совместные операции от последствий ареста Гона.

Генеральный директор Nissan Хирото Саикава сказал сотрудникам в понедельник, что власть была слишком сосредоточена в руках Гона и что в будущем улучшение коммуникации между членами совета директоров и руководителями альянса поможет сохранить независимость и создать синергию между автопроизводителями, сообщил представитель Nissan.

Nissan владеет 34% акций Mitsubishi Motors.

Гон начал свою карьеру в Michelin во Франции, затем перешел в Renault. Он присоединился к Nissan в 1999 г. и стал гендиректором компании в 2001 г. Гон оставался на этом посту до прошлого года. В декабре 2016 г. он также был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

Акции Mitsubishi Motors выросли на 3,3% к закрытию торгов перед объявлением о решении совета директоров. Бумаги Nissan подорожали на 1,8%.